Commissaris Arno Brok mist bewoners Waddeneilanden in Provinciale Staten

De Statenzaal is 125 jaar geleden gemaakt met glas-in-lood van alle 'steden en grietenijen' die toen bij Fryslân hoorden. Daardoor hebben Ameland en Schiermonnikoog wel een eigen venster in de Statenzaal maar Vlieland en Terschelling niet, want die beide eilanden hoorden toen nog bij Noord-Holland. Vlieland en Terschelling krijgen nu een verlicht glas-in-loodraam aan de muur in de Statenzaal.