Aangevaren schip op Waddenzee is van zanger Douwe Bob

Het kleine schip dat woensdagmorgen in aanvaring kwam met een 135 meter lang vrachtschip, is van zanger Douwe Bob. Het gebeurde op de Waddenzee in het water van 'De Boontjes' tussen Harlingen en Kornwerderzand. Na de aanvaring kon het vrachtschip doorvaren. De KNRM voer uit, maar kon het kleine schip eerst niet vinden. Het is later teruggevonden in de haven van Harlingen.