Aanleg Portugees vliegveld in 'gruttogebied' loopt maanden vertraging op

Een petitie van Vogelbescherming Nederland tegen de plannen heeft tot nu toe zo'n 30.000 handtekeningen opgeleverd. Ook in Portugal is de kwestie groot nieuws geworden, nadat in Fryslân alarm werd geslagen over de plannen. De private investeerder achter het project heeft vorig jaar een milieuvergunning gekregen, maar volgens Alves deugde er niets van het onderzoek dat daarvoor is gebruikt. Mede daarom is de Portugese vogelbescherming hierover met internationale steun naar de rechter gestapt. Maar dat kost mede door corona zoveel tijd dat het weleens te laat kan komen. De nieuwe vertraging van de plannen is dan ook welkom, vinden de natuurorganisaties.

Luchtvaartautoriteit

De vertraging ontstaat doordat er niet alleen een milieuvergunning nodig is, maar ook een vergunning van de luchtvaartautoriteit van Portugal. Die weigert de vergunning, omdat die niet aan de wettelijke eisen voldoet. Zo moeten ook alle betrokken gemeenten akkoord zijn. En ook al zet de nationale regering veel druk op het project, twee gemeenten zijn en blijven tegen de plannen. Dat wist de investeerder ook, maar het vergunningsverzoek werd toch ingediend. "Dat was behoorlijk brutaal van hen", zegt Alves.