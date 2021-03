Celstraf voor overval op 93-jarige vrouw uit Drachten

De 93-jarige vrouw werd 's avonds om kwart over tien in haar woning overvallen door twee jongens. Zij drukten de vrouw tegen de trap en gingen ervandoor met een kistje met gouden munten. Een van de overvallers liet zijn DNA achter op de sleutel van de meterkast. Zo kon hij worden opgespoord. De overvallers dachten dat de vrouw een kluis onder haar bed had met veel geld. Er werd gesproken over 80.000 euro.

In april vorig jaar werden de verdachten opgepakt. In dezelfde maand vond een zwemmer het geldkistje in De Morra.

De overvallers moeten het slachtoffer 2.250 euro smartengeld betalen. De rechtbank rekent het ze extra aan dat ze een 'kwetsbaar slachtoffer' hadden uitgezocht. De vrouw heeft nog steeds last van wat haar is overkomen. Ze is haar gevoel van veiligheid kwijt.