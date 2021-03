Bemanningslid Leo van der Ploeg van oceaanbedwingend vlot Sterke Yerke overleden

Op Terschelling is Leo van der Ploeg overleden op de leeftijd van 66 jaar. Van der Ploeg was in 1974 een van de initiatiefnemers van het vlot Sterke Yerke waarmee de Friese meren en de Waddenzee werden bevaren. Hij was bovendien bemanningslid op de eerste drie Sterke Yerkes en maakte met het vlot in 1979 de oversteek over de Atlantische Oceaan.