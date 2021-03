Hoe winkel ik op afspraak? Vijf vragen en antwoorden

Wanneer mag ik naar de winkel?

Het belangrijkste is dat je niet zomaar de winkel in kunt stappen. Je moet van tevoren een afspraak maken met de winkel. Dat kan telefonisch of online, dat hangt van de winkel af. Met de winkel spreek je een zogeheten tijdslot af waarin je langs kunt komen. Er zitten minstens vier uren tussen het maken van de afspraak en het winkelen zelf.

Hoe lang mag ik winkelen?

De tijdslots duren minstens tien minuten. Als winkels willen, mogen ze die periode ook langer maken. Sommige winkels doen dat ook, bijvoorbeeld kledingwinkels. Als klant heb je dan iets meer tijd om iets uit te zoeken en eventueel te passen.

Er mogen in zo'n tijdslot maximaal twee klanten tegelijk op een verdieping zijn.

Is een klant eerder klaar, dan mag de volgende niet eerder naar binnen. De tijdslots staan vast.

Naar welke winkels mag ik?

Sommige winkels waren natuurlijk al open de afgelopen periode. Dat ging om zaken die de overheid aanmerkte als essentieel. Nu mogen ook de niet-essentiële winkels open. Dan gaat het om winkels in winkelstraten, woonboulevards, showrooms en andere winkels.

Kan ik ook ruilen?

Spontaan langskomen om een product te ruilen mag volgens de regels niet. Voor het ruilen kun je een nieuwe afspraak maken met de winkel voor een tijdslot en er zitten dan opnieuw minstens vier uren tussen het maken van de afspraak en het langskomen. Hetzelfde geldt voor het terugbrengen van artikelen die je hebt gekocht. Soms kan het ook per post, maar dat hangt van de winkel af.

Kan ik ook nog afhalen?

Het bestellen en afhalen van artikelen kon al langer en dat kan nog steeds, ook als er al twee klanten in de winkel zijn. Als je iets hebt besteld, mag je de winkel niet in. Het afhalen van artikelen gebeurt aan de deur.