Mus, spreeuw, ekster, Bingo!

Op de site Natuurmonumenten kun je een kaart downloaden met daarop de meest voorkomende vogels, legt Hanneke Wijnja uit. Zij werkt bij Natuurmonumenten. De bingo kan uiteraard door jong en oud worden gedaan. Echter, Wijnja richt zich in haar toelichting speciaal op kinderen. "Het idee is dat kinderen goed kijken wat er allemaal in de tuin is. En als ze geen tuin hebben dan in de wijk. Ze moeten naar buiten, de vogels zoeken en die afstrepen op de kaart. En dan heel zacht Bingo! roepen, want anders vliegen de vogels weg."

In de tuinvogelbingo staan vogels die hier het hele jaar zijn. Bekende vogels zoals mus, spreeuw en ekster, de pimpelmees en de koolmees . Maar ook het winterkoninkje. "In het Fries is dat een tomke (duimpje, red.). Misschien omdat hij niet groter is dan een duimpje", zegt Wijnja lachend. "De vogels zijn momenteel erg actief. De dagen worden weer wat langer. Je ziet en hoort meer vogels om je heen. Het is een mooi seizoen."

Wanneer het bingo is? "Dat mogen mensen zelf onderling afspreken. Als je de kaart vol hebt of als je er drie hebt, je mag het zelf weten."