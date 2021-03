Vlieland en Terschelling krijgen plekje in historische Statenzaal

Toch zit er wel iets eigens aan de tekeningen. "Je hebt altijd wel je eigen handschrift, en in het wapen van Terschelling heb ik bloemetjes in de achtergrond verwerkt. Dat is allemaal wel persoonlijk."

Genoeg werk

Het werk voor de glazenier loopt prima. "Ik heb het eignelijk wel druk", zegt Van Midwoud. "Mensen hebben soms al wel glas in lood, maar dan willen ze het wel in dubbel glas hebben. Dat is een deel van mijn werk. Maar er is ook nieuw werk, dat ik dingen kan ontwerpen. Dat maakt het heel gevarieerd."