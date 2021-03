Boeren teleurgesteld in FrieslandCampina, 'maar geen verschuiving op de markt'

"Het was vorig jaar al een beetje aangekondigd: FrieslandCampina is aan het herstructureren", zegt Strijker. "En met name de Chinese markt zit tegen, vanwege onrust in Hongkong. Dat kost allemaal geld."

Boeren rekenen op nabetaling

Gevolg is dat FrieslandCampina geen nabetaling doet aan boeren. "Dat is vervelend, want als boer reken je wel op een soort nabetaling. Je weet nooit hoeveel, dat hangt af van de winstgevendheid. Maar de meeste boeren gaan er wel van uit." Meerdere boeren spraken dinsdag hun teleurstelling uit na het nieuws dat ze geen nabetaling krijgen.

Toch rekent Strijker niet op een verschuiving op de markt. "FrieslandCampina is dominant in Nederland. Ze zouden kunnen proberen om over te stappen op een ander bedrijf. Maar als ze dat te veel doen, kunnen die andere bedrijven dat helemaal niet aan. FrieslandCampina heeft driekwart van de Nederlandse melkplas in handen, de anderen dus maar een kwart. Als ze massaal weglopen bij FrieslandCampina, kan de rest dat nooit opvangen."

Bovendien zouden boeren nog maar een partij kunnen vinden die beter betaalt, want over het algemeen betaalt FrieslandCampina een prima prijs aan de boeren, zegt Strijker.

Geen zin om markt af te speuren

Als boeren heel goed de markt afspeuren, kunnen ze mogelijk wel een plek vinden om de melk beter te verkopen. "Maar de meeste boeren zijn daar niet geïnteresseerd in. Die zijn met heel andere dingen bezig: het opbouwen van een goede veestapel, omgaan met hun dieren. Alles wat melkveehouden leuk maakt. Voor de meeste boeren is dat niet naar een computerscherm kijken en gokken op hoge en lage prijzen."