Omrop TIP: Halve bekerfinale SC Heerenveen - Ajax bij Omrop Fryslân

Door het coronavirus zitten er al bijna een halfjaar geen supporters meer bij voetbalwedstrijden, maar duizenden Feanfans zijn woensdagavond wel virtueel bij het bekerduel. Een paar supporters kwamen met het initiatief #ikbindrby, waarbij fans virtuele kaartjes kunnen kopen. De opbrengsten gaan naar de club.

Sneeuwbaleffect

Albert Veen, een van de bedenkers van de actie, had niet gedacht dat het zo'n groot succes zou worden. "Het was echt een sneeuwbaleffect, dat verwacht je niet. Het is zonde dat we er niet bij kunnen zijn, maar we vonden dat we wel iets moesten doen." De teller stond dinsdag op 5.120 verkochte kaarten en Veen verwacht dat daar woensdag nog flink wat bijkomt. Sommige supporters die een kaartje hebben gekocht, zijn te zien op grote schermen in het stadion.

Ajax is de grote favoriet, maar het zou niet voor het eerst zijn dat Heerenveen stunt in de beker. "Het wordt heel lastig", verwacht Veen, "mar onze steun hebben ze!"