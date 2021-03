De Fryske Marren onderzoekt draagvlak om azc Balk langer open te houden

Het azc is in 2016 in Balk gekomen en zou in principe de deuren sluiten, maar het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers vroeg de gemeente of het mogelijk toch twee jaar langer open kon blijven. Meer dan 300 Balksters lieten met een petitie al weten dat ze daarvoor zijn.

Egbert Kroes is een van de mensen achter de petitie. Voor de raadsvergadering overhandigde hij de petitie digitaal aan burgemeester Veenstra. "Een paar weken geleden hebben we in een gesprek al aangegeven waarom we deze petitie zijn begonnen: omdat we hoopten en dachten dat de bewoners van Balk er in groten getale achter zouden staan. Die hoop is volgens ons nu ook bewaarheid, want in twee weken is de petitie 314 keer ondertekend."

20 voor, 10 tegen

Kroes vond de vergadering nog wel even spannend. "Het CDA twijfelt nog een beetje, maar partijen als PvdA en D66 zijn er wel voor om het draagvlak te onderzoeken." Uiteindelijk werd het plan om het draagvlak met een enquête te onderzoeken aangenomen met 20 stemmen voor en 10 tegen. "Heel mooi", zegt Kroes. "Dan kunnen de mensen laten weten wat ze ervan vinden."

Volgens Kroes was verder onderzoek het hoogst haalbare. "Dat werd in de raadsvergadering ook al aangegeven: als er twee jaar bij komen, dan moet er eerst onderzoek komen naar het draagvlak."

Procedure in rustige omgeving afwachten

Er zijn dus in ieder geval ruim 300 Balksters voor het langer open blijven. "Een behoorlijk aantal dat zegt dat de mensen van het azc een kans moeten krijgen om hier nog twee jaar te blijven", zegt Kroes. "Wij zien echt de mensen erachter. We kennen ze, we hebben ze al vier jaar meegemaakt. En nu zitten we in een coronapandemie en wachten ze op de verdere procedure. Wat is er nou mooier dan dat ze dat in een rustige omgeving kunnen doen? Wij hopen dat de Balksters ze dat ook gunnen."