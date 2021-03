Operaasje Fryske Flagge: Tjipke Punters buren wonen 400 meter verderop

Punter komt uit Lytsewierrum. Hij deed de havo in Sneek en ging daarna bij marechaussee. Zijn ex-schoonouders verhuisden in die periode naar de provincie Alberta in Canada. Toen Punters diensttijd er in 1985 op zat, leek dat hem ook wel interessant. "Mijn ex-schoonouders begonnen daar toen een melkveehouderij. Wij gingen op bezoek en zijn een halfjaar blijven hangen. Toen we terug waren in Nederland, hebben we direct de emigratie aangevraagd."

Niet veel later woonde Punter ook in Alberta. "Daar heb ik elf jaar koeien gemolken bij mijn ex-schoonvader. Toen hij stopte, moest ik ook iets anders", vertelt Punter. Hij besloot in Canada te blijven. "We hadden inmiddels vijf kinderen en het beviel ons hier goed."

Vier hectare grond in de heuvels

Nu woont hij in Osoyoos in de provincie British Columbia. Punter en zijn vrouw hebben een vrijstaand huis op vier hectare grond. Het is een zacht klimaat en Punter geniet van de ruimte en vrijheid. "Wij zitten hier in de heuvels. De eerste buren wonen zo'n 400 meter verderop", vertelt hij. Ze wonen op een locatie waar ze de grens met de Verenigde Staten kunnen zien. Punter ziet ook regelmatig herten en beren rondom zijn huis. "Dan moet je een beetje oppassen." Punter heeft de pepperspray klaarliggen.

Punter heeft een eigen autoreparatiebedrijf op zijn erf, dus hij kan te voet naar z'n werk. De zaken lopen goed. "Mensen weten me wel te vinden. Ik heb nooit geadverteerd, maar het gaat altijd van de een naar de ander."

Fries spreken met de oudste

Met een van zijn kinderen spreekt Punter nog Fries. "Mijn oudste zoon is inmiddels 40. Hij was vier toen hij in Canada kwam en spreekt nu nog steeds Fries. Maar de anderen spreken eigenlijk geen Fries meer." Met familie in Fryslân spreekt hij de taal ook nog. De Friese vlag hangt niet bij Punter, maar op de achterkant van zijn auto heeft hij wel een Friese vlag.

Wat corona betreft is het heel rustig bij Punter. Er is bijna geen ziekte in de buurt. De restaurants en winkels zijn gewoon open, maar klanten moeten wel een mondkapje dragen en afstand houden. De kerk is ook dicht, maar er is geen avondklok.