Zalen Schaaf moet weer "een snoepje van een gebouw" worden

De Leeuwarder gemeenteraad neemt in april een besluit over de nieuwe invulling van een van de oudste theaters in ons land, maar een onafhankelijke jury heeft al een rangorde aangegeven door alle plannen een cijfer te geven. Het plan van ontwikkelingsmaatschappij Turfmarkt B.V. die vooral inzet op verbouw en renovatie, krijgt de hoogste score. Ze hebben een uitgebreid verbouwingsplan met als doel Saelen Schaaf multifunctioneler te maken, zodat het breder gebruikt kan worden. Zo willen ze een binnentuin aanleggen en moet de zaal plaats geven aan ateliers en werkruimtes voor kleine ondernemers uit de makerscultuur.

Projectontwikkelaar Erik Schot van Blue Banner Red is bij dit plan betrokken. "Wij zitten helemaal niet in de culturele markt, maar hebben van deze beperking een kans gemaakt", zo vertelt hij. Hij is ervan overtuigd dat er weer reuring in het gebouw komt, als culturele makers en organisaties voor een niet al te hoge prijs hier terecht kunnen. Dat is hun doel: de kosten willen ze dekken met de bouw van appartementen en de verhuur van ateliers die in een deel van de grote zaal gemaakt worden.

"Snoepje van een gebouw"

Volgens Schot was Saelen Schaaf voorheen, zoals hij het noemt "een snoepje van een gebouw". En dat willen ze weer in ere herstellen. "Vanwege het geluid is er een stalen dak overheen geplaatst. Hieronder zitten prachtige gietijzeren gewelven verborgen. Ook binnen zijn er mooie elementen van vroeger verstopt zoals de gietijzeren pilaren. We willen dit allemaal weer zichtbaar maken en het weer een snoepje van een gebouw maken."

Het is volgens Schot een prachtig gebouw en gebied, maar het heeft ook grote beperkingen. "Voor grote theatervoorstellingen hebben we De Harmonie en voor muziek hebben we Neushoorn, dus hier zouden we ons niet op moeten richten. Bovendien, waar moet je je auto parkeren?" Toch geeft de zaal in het plan nog steeds plaats aan zo'n 500 man publiek. "Hier kan van alles plaatsvinden: lezingen, theater, tentamens van studenten, noem het maar op."

Onder de indruk

Schot was onder de indruk van de culturele invulling van de andere twee plannen. De ene heet Agora. De initiatiefnemers willen van Saelen Schaaf een ontmoetingsplaats maken met een culturele en maatschappelijke functie, een brede invulling dus.

Het andere plan is van Bobby Veenstra van BHE Music Group in samenwerking met filmproducent Steven de Jong. Veenstra is op dit moment de tijdelijke exploitant met muziekproducties tot de zomervakantie. In het nieuwe plan moet ruimte blijven voor muziek, maar is het ook de bedoeling dat de zaal gebruikt zal worden voor langlopende musical- en theaterproducties. Zo legt er een plan voor een musical over het leven van Mata Hari. Ook zouden er een muziekschool en opname- en filmstudio's in moeten komen.

Goede aanpak belangrijk

Maar volgens Erik Schot is een goede aanpak van de verbouw en financiering van groot belang voor de toekomstbestendigheid van al deze mooie plannen. En dat is precies waarom de jury Schot en zijn collega's het hoogste cijfer geven van drie plannen. "Mochten we de prijsvraag winnen zou het mooi zijn dat misschien elementen uit de andere plannen invulling aan het nieuwe Zalen Schaaf kunnen geven."