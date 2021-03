Johnny Jansen: "We hebben zeker kans tegen Ajax"

Ajax

Voor het eerst sinds 2009 hoopt Heerenveen de finale weer te bereiken. Na de sensationele kwartfinale tegen Feyenoord (4-3 winst), is nu Ajax de tegenstander. De Amsterdammers imponeren in Europa en staan bovenaan in de eredivisie. Ook al is Ajax de uitgesproken favoriet. Jansen ziet wel degelijk mogelijkheden. "Dit is een bekerwedstrijd en dus kan het alle kanten op. Maar we hebben zeker kans!"

Heerenveen presteert in de competitie wisselvallig. Goede wedstrijden worden zomaar afgewisseld met hele slechte wedstrijden. Jansen: "Er is geen peil op te trekken. Dat frustreert ons als staf, maar dat frustreert de spelers ook. Want hoe kan dat nu? We zijn natuurlijk een ploeg die nog in ontwikkeling is, maar sommige dingen moeten echt beter."