Haersmahiem in Buitenpost weer open na corona-uitbraak

Haersmahiem is intussen weer coronavrij, meldt KwadrantGroep, waar het zorgcentrum onder valt. Vanaf dinsdag is er weer bezoek toegestaan en worden er in kleine groepjes, op de eigen afdeling, activiteiten gehouden.

Er geldt wel een speciale bezoekersregeling. Bewoners mogen maar een bezoeker per dag ontvangen. Daarnaast mag iedere bewoner maximaal drie vaste bezoekers hebben, die verdeeld over de week en alleen langskomen. Op die manier heeft iedere bewoner een zogenaamde bubbel van drie bezoekers en blijft het aantal mensen dat een bewoner ziet beperkt.

Bezoekers krijgen als ze het gebouw binnen komen een mondkapje.