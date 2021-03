Houtkunstwerk aan nieuwe fietsroute in Drents-Friese Wold vernield

"We hebben een mooi fietspad aangelegd, als verbinding tussen Drenthe en Fryslân, waarop mensen van alles kunnen beleven", vertelt boswachter Lysander van Oossanen. "Een van de dingen die mensen konden beleven, waren houten beelden die we met een motorzaag hebben gemaakt." Dy binne no fernield. "Het fietspad is nog niet eens officieel geopend vanwege corona en het eerste beeld is al gesloopt."

Het gaat om beeld van een dode Schotse Hooglander. "We wilden daarmee het verhaal over leven en dood symboliseren." Alle dieren die leven van een kadaver zijn daarnaast uitgebeeld: "Raven, een buizerd, een vos. Met name de uitstulpingen in het hout zijn er met bruut geweld af geslagen. Er liggen allemaal stukken hout omheen.

Hufterproof alternatief

Wie er achter het vandalisme zit, is nog niet "We proberen te redden wat er te redden valt. Misschien kunnen we nu iets bedenken dat 'hufterproof' is, met andere materialen. Maar dit is heel jammer." De bedoeling is dat het fietspad komende zomer officieel geopend wordt. "Dan moet het wel qua corona allemaal kunnen."