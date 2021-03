Van horeca tot sekswerker, dag vol actie tegen coronamaatregelen

Veel sekswerkers hebben financiële problemen. Ze komen niet in aanmerking voor steun van het Rijk. Kamerexploitant Danny Sesseler uit Leeuwarden is bang dat veel vrouwen in de illegaliteit verdwijnen. "Dat geeft veel meer risico. Niet alleen voor een coronabesmetting maar ook dat ze zo makkelijker onder invloed komen van verkeerde mensen."

Horeca wil

Horecaondernemers willen niets liever dan de terrassen buiten zetten en weer klanten bedienen. Wicher Wind van Onder de Linden in Sneek was een van de horecaondernemers die meedeed aan de actie: "Met dit weer zie je dat de mensen snakken naar een drankje op een terras. Dat kan echt veilig. Dat hebben we deze zomer wel laten zien."

Hij wil eigenlijk maar een ding: "Geef in ieder geval een datum. Of dat 1 april is of 1 mei. Dan kunnen we ergens naar toe werken." Dat vindt ook Geesje Duursma van de Pleats in Burgum: "Ja, nu hebben we geen perspectief. Het kan echter echt veilig."