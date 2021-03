Ernstige mishandelszaak opgeschort: OM stuurde brieven naar verkeerde adres

Een slachtoffer heeft het recht om de zitting bij te wonen, zich voor te bereiden en de gelegenheid te krijgen om een verklaring voor te lezen. Het verzoek van de advocaat van het slachtoffer om de zaak op te schorten zodat haar cliënt zich goed kon voorbereiden, werd door de rechtbank gehonoreerd. De verdachte raakte zeer geëmotioneerd door de onverwachte uitstel, hij blijft voorlopig vastzitten.

PTSS

De man heeft op een eerdere zitting toegegeven dat hij het slachtoffer op 10 augustus vorig jaar ernstig mishandeld heeft in haar woning in Surhuisterveen. Er was 'iets bij hem geknapt' toen zijn hij zijn vriendin in tranen aantrof omdat het slachtoffer verschillende keren op haar naam kleding zou hebben besteld.

Hij ging daarna naar de woning van de vrouw om verhaal te halen. Die confrontatie liep volledig uit de hand. Het slachtoffer liep onder meer een gescheurde milt op. Volgens de advocaat van het slachtoffer is zij onder behandeling voor een posttraumatische stressstoornis (PTSS).