Provincie wil met Rijk samenwerken aan zichtbaarheid van het Fries

De strooibrief voor donorregistraties was bijvoorbeeld in eerste instantie alleen in het Nederlands beschikbaar en ook de vaccinatie-oproep van Foppe de Haan was kortgeleden in eerste instantie niet in het Fries. Hetzelfde geldt voor de eigen verklaring avondklok. Pas na protesten van verschillende Friese organisaties werd er gewerkt aan Friese vertalingen.

Plan in samenwerking met het Rijk

Gedeputeerde en taalschipper Sietske Poepjes wil graag van die situaties af en heeft daarom een plan gemaakt voor meer zichtbaarheid van het Fries. De provincie wil daaraan werken in samenwerking met het Rijk. "Uitgangspunt daarbij is tweetaligheid. Fries én Nederlands, zonder dat de ene taal de andere overheerst. Wij hebben twee Rijkstalen en daar mag het Rijk ook wel wat voor over hebben."

De provincie wil overheidsorganisaties die het nog lastig vinden om zelf het Fries ook schriftelijk te gebruiken helpen met vertalers en taalcursussen. Een van de organisaties waar Poepjes mee gesproken heeft over het gebruiken van het Fries is de Veiligheidsregio Fryslân.

Moties

De moties die een paar maanden geleden aangenomen werden in de Tweede Kamer over het Fries waren ook een aanleiding om werk van te maken van het vergroten van de zichtbaarheid van het Fries, zo zegt Poepjes. In de motie van GroenLinks-Kamerlid Nevin Özütok werd opgeroepen om overheidscommunicatie over het coronavirus in Fryslân ook in het Fries beschikbaar te stellen.

Poepjes denkt dat een grotere zichtbaarheid van de taal Friezen ook zal stimuleren om de taal meer te gebruiken. "Als je het Fries overal ziet, dan zul je het Fries ook sneller gebruiken."