Bijna alle bewoners woonzorgcentrum Puccini State Wolvega besmet met corona

Puccini State is een kleinschalige woonzorgboerderij van Friese Staten, sinds een jaar onderdeel van Meriant. Het is een zorgvoorziening voor mensen met dementie, Alzheimer of een andere vorm van geheugenproblemen, die niet meer thuis kunnen wonen.

Puccini State biedt ruimte aan twintig bewoners, die elkaar ontmoeten in twee gemeenschappelijke woonkamers. In de keuken kunnen ze samen koken.

Hoe het met de bewoners gaat, is niet bekend. Twee bewoners zijn vooralsnog negatief getest. Zij verblijven nog in Puccini State en zitten tot volgende week woensdag preventief in quarantaine. Hoe het virus de zorgboerderij is binnengekomen, is onduidelijk.