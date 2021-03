Nij Smellinghe neemt hybride operatiekamer in gebruik

In de hybride operatiekamer is veel hightech röntgenapparatuur ingebouwd. Daardoor kunnen operaties heel precies worden uitgevoerd. Daardoor is de belasting voor de patiënt een stuk minder. Het gaat dan vooral om patiënten die aandoeningen aan de bloedvaten hebben, maar ook het behandelen van nierstenen kan een stuk beter met de nieuwe techniek.

Chirurg Marald Wikkeling legt uit:"Bloedvaten in bijvoorbeeld de lies zijn moeilijker te bereiken. Daarom was voor het dotteren of stenten daarvan tot voor kort een grotere operatie nodig. Dankzij de haarscherpe röntgenbeelden op de hybride operatiekamer, kunnen we deze ingreep nu ook via een kleine incisie doen".