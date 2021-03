129 nieuwe coronabesmettingen; zeven sterfgevallen

De meeste nieuwe besmettingen zijn in de afgelopen 24 uur gemeld in de gemeente Leeuwarden, met 32. Daarna komt Súdwest-Fryslân met 20.

Er zijn in de afgelopen dag zeven Friezen overleden aan de gevolgen van het coronavirus, dat zijn inwoners uit de gemeenten Leeuwarden, Weststellingwerf, Súdwest-Fryslân, Noardeast-Fryslân en Schiermonnikoog.

Het is voor het eerst dat het RIVM een coronadode meldt op Schiermonnikoog. Het Waddeneiland was een van de laatste gemeenten waar nog niemand was overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

In dezelfde periode zijn er twee Friezen in het ziekenhuis opgenomen met het coronavirus, zij komen uit Opsterland en Waadhoeke.

Landelijke cijfers

Landelijk zijn er 4.032 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat is lager dan het dagelijks gemiddelde.

Het aantal besmettingen per gemeente (kun je de kaar niet goed zien, klik dan hier):