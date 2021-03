Nieuwe mosselbanken in de Waddenzee doen het goed

Wageningen Marine Research doet al meer dan 25 jaar onderzoek naar droogvallende mosselbanken in de Waddenzee. In opdracht van het ministerie van landbouw, natuur en visserij wordt gekeken naar wat mosselbanken nodig hebben om in de Waddenzee te overleven. Zo wordt er onder andere gekeken naar de locatie van de mosselbanken, de samenstelling ervan en het aantal mossels en oesters dat erop aanwezig is.

De twee nieuwe mosselbanken die in 2018 zijn ontdekt, zijn ook in 2019 en 2020 gevonden. Dat is belangrijk, omdat nieuwe banken het in de eerste vijf jaar van hun bestaan het moeilijkst hebben. Daarna nemen de overlevingskansen vaak sterk toe, zo blijkt uit cijfers van mosselbanken die al sinds het begin van het onderzoek in 1995 gevolgd worden.