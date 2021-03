Het verhaal achter: 'Jo moatte soms ien tsjinkomme dy't wat fierder is as jo'

Feike Boschma doet zijn uitspraak als ze in het Internationaal Theaterinstituut in Amsterdam staan bij de vitrine van de internationaal bekende kunstenares Cilli Wang. Hij werkte met haar samen en zei veel van haar geleerd te hebben. "Ieder mens heeft dat een beetje nodig. Je moet soms iemand tegenkomen die wat verder is dan jij en die het toch begrijpt. Het is ook zo, nu ik zelf wat ouder ben, dat ik het leuk vind dat sommige jongere poppenspelers wat aan mij vragen. En dat wil je dan wel zeggen, het is leuk dat je dat kwijt kunt."

Gewoon en bijzonder

"Feike kon terloops iets zeggen, het klonk vaak heel gewoon, maar als je erover nadacht, was het eigenlijk heel bijzonder", zegt Piter Tjeerdsma. "En die uitspraak, "iemand die wat verder is dan jij", dat was Feike voor mij natuurlijk. Hij was mijn leermeester. Dat heb ik ook tegen hem gezegd. Hij inspireerde mij. En anderzijds inspireerde ik hem ook weer met de film die we later samen gemaakt hebben. Daarin kon hij weer nieuwe dingen leren. Het was een aangename man, heel relaxed. Een keer waren de touwtjes van zijn poppen volledig in de war. Dat was geen probleem, zei hij. Hij pakte de schaar, knipte de touwtjes los en zette er weer nieuwe aan."

Plan voor een film

Bij een optreden zag Piter Tjeerdsma als jongeman Feike Boschma voor het eerst. "Ik was direct onder de indruk, vond het een geweldige en bijzondere man. En ik dacht: daar wil ik een documentaire over maken." Toen Boschma aan zijn afscheidsvoorstelling begon, vonden de eerste opnamen plaats. "We filmden bij hem thuis in zijn prachtige atelier in de Jordaan en ik weet nog dat we op een gegeven moment allemaal op onze knieën op de vloer lagen, de cameraman, Feike en ik. Hij liet zien hoe je met één lap een persoon kunt maken. Toen hij de beelden op de monitor bekeek, was hij verbaasd hoe dat uitpakte op het kleine beeld. Voor de gek zei ik dat we samen misschien wel een film konden maken. Het was niet echt een serieus plan, maar ik dacht dat is een mooie manier om contact te houden."

En zo is het gegaan. "We zagen elkaar elke maand, de ene keer ging ik naar hem toe en de volgende keer kwam hij hier, we aten wat, wandelden wat en spraken vooral over de film. Ik maakte aantekeningen, werkte die uit en die stuurden we elkaar per brief. We waren heel close, hij werd zo'n beetje deel van de familie. Maar grappig genoeg zeiden we altijd 'u' tegen elkaar."

Europese prijs

Uiteindelijk is de film Sjoch, der leit wat op 'e dyk ook gemaakt, nadat collega's enthousiast op het idee reageerden en subsidie werd toegekend. En in 2004 won de film de Prix Circom Regional, een belangrijke prijs, die wordt toegekend door Circom, een organisatie van zo'n 400 televisiestations in Europa.