Statenfractie FNP wil duidelijkheid over Deltaplan voor het Noorden

"Er wordt door de wethouders een volslagen opportunistisch en verregaand aanbod aan het Rijk gedaan, zonder voorafgaand democratisch debat in de gemeenteraad of overleg met buurgemeenten en de provincie", zegt FNP-fractievoorzitter Sijbe Knol. "Ook lijkt het erop dat er niet is nagedacht over woningbouw in de eigen dorpen."

10.000 extra huizen in Leeuwarden

Knol heeft het over plannen van de gemeente Leeuwarden. Daar werd maandagavond een plan gepresenteerd voor 10.000 extra huizen. Die moeten naast de al bestaande plannen in de stad komen. De wethouders brengen die plannen in voor het Deltaplan voor het Noorden. Wethouder Friso Douwstra van Leeuwarden zegt dat ze er nog over in gesprek willen met de gemeenteraad.

Volgens FNP-statenlid Sybren Posthumus moeten de grote lijnen van het Deltaplan er voor 1 mei liggen. Hij wil dat alles ook in de Friese Staten wordt besproken. De FNP wil daarom voor eind maart weten of Gedeputeerde Staten het Deltaplan ook willen voorliggen aan Provinciale Staten. En, als dat dat niet gebeurd, hoe Provinciale Staten dan wel op de hoogte worden gebracht. Als de FNP daar niet snel genoeg antwoord op krijgt, wil de partij het punt zelf op de agenda zetten.