Leeuwarden wil tot 10.000 nieuwe huizen bouwen: "Ons bid voor de Lelylijn"

Het is allemaal onderdeel van het Deltaplan voor het Noorden. Dat plan is een idee van de Tweede Kamerfractie van het CDA. Die partij wil van de noordelijk vier provincies een plan om het wonen en werken hier te stimuleren.

"Als bedrijven hier willen komen, moeten mensen hier ook kunnen wonen", zegt Douwstra. "Dat ontwikkelen we. Het is ook nodig voor een goede ontsluiting voor het verkeer en voor het spoor. Dit is ons bid voor de hele Lelylijn."

Veel werk, maar het kan

De nieuwe huizen moeten er staan voor 2030. "Dat hoeft niet allemaal in een keer", zegt wethouder Hein de Haan. "We zijn nu al bezig. We hebben ruimte in Middelsee en de Súdlannen. We bouwen bij Nieuw-Oud-Oost als SC Cambuur daar vertrekt. En we hebben het Spoordokgebied dat we kunnen herontwikkelen. Er moet een boel gebeuren, maar het kan wel."