Politie Leeuwarden neemt drugs in beslag na inval in woning

Het gaat om een woning aan de Wismastate in Leeuwarden. Er waren verschillende klachten binnengekomen bij de politie vanwege drugsoverlast via Meld Misdaad Anoniem.

De drugs is in beslag genomen. De 46-jarige bewoner van het huis is opgepakt, samen met een 30-jarige man en een 43-jarige vrouw uit Leeuwarden.