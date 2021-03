Oplichter gebruikt naam van eigen advocaat: "Stevig gesprek gehad"

Zo gebruikte de verdachte de naam van zijn advocaat bij een Chinees restaurant in Harlingen, en bij een tankstation in dezelfde stad. Daarnaast had hij ook op andere plekken in de provincie overnacht of getankt zonder te betalen. Hij was vanuit het midden van Nederland naar Fryslân gekomen in een gestolen auto.

De officier van justitie heeft 15 maanden cel geëist tegen de man, waarvan 5 voorwaardelijk. De advocaat van de man pleitte voor een celstraf gelijk aan het voorarrest, zodat de man meteen een plek kan zoeken bij een hulporganisatie.