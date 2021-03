Friese jeugdafdeling VVD wil kerncentrale in Fryslân

De Friese afdeling van de JOVD denkt dat de bouw van een kerncentrale en het onderhoud daarvan nieuwe banen oplevert. "Wat ons betreft staat de centrale er morgen al", zegt voorzitter Susan Drenth. Mogelijke locaties volgens haar zijn Grou, Harlingen, Heerenveen en Burgum. "Groningen hoeft er geen, zet de kerncentrale dan maar in Fryslân."

Sommige politieke partijen zijn voor de bouw van kerncentrales in Nederland, om daarmee de klimaatdoelstellingen te halen.

Weinig CO2 bij kerncentrales

Nederland wil in 2030 ongeveer de helft minder CO2 uitstoten dan in 1990. Een voordeel van kernenergie is dat er relatief weinig CO2 bij vrijkomt. Momenteel staat er een kerncentrale in Nederland, in Borssele (Zeeland).

Bouw duurt te lang

Maar nieuwe kerncentrales zouden niet helpen om de doelstellingen van 2030 te halen, want de bouw daarvan zou al langer duren. Bovendien is het lastig en duur om schadelijk radioactief afval te verwerken. Daarnaast zijn er veiligheidsrisico's. Bij rampen in Oekraïne en Japan kwam veel straling vrij die veel schade veroorzaakte aan de natuur en de gezondheid van omwonenden.

In onder meer Frankrijk en België zorgen kerncentrales voor een groot deel van de energie, maar daar willen ze dat wel afbouwen, omdat ze meer in willen zetten op hernieuwbare energie.