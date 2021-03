Schiermonnikoog heeft gemiddeld meeste stemgerechtigde 70-plussers

In Friesland heeft de gemeente Schiermonnikoog gemiddeld de meeste 70-plussers. Het gaat hier om een kwart van de bevolking op het eiland, meldt het CBS. In de gemeente Vlieland is het percentage 70-plussers juist het laagst van Friesland, met ongeveer 16%.

Volgens het CBS mag een groep van zo'n 810.000 jongeren dan weer voor het eerst hun stem uitbrengen voor de Tweede Kamer.