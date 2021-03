FrieslandCampina maakt driekwart minder winst dan een jaar geleden

It bedriuw hiel 79 miljoen euro over, dat is bijna 72 procent minder dan een jaar geleden. Volgens topman Hein Schumacher leidt dat ertoe dat het bedrijf niet zoals gebruikelijk nog een nabetaling kan doen aan aangesloten melkveehouders. Ook worden er geen ledenobligaties uitgegeven. "Een enorme domper voor onze leden", zegt Schumacher.

FrieslandCampina hield de omzet met meer dan 11 miljard euro wel aardig op peil, mede door flink toegenomen onlineverkopen. Maar daar stond het wegvallen van lucratieve leveringen aan horeca en cateraars tegenover. Direct na het uitbreken van de pandemie gingen de melk- en zuivelprijzen bovendien hard omlaag. Ook had het bedrijf last van een sluiting van de grens tussen China en Hongkong.

1.000 banen weg

De onderneming kondigde in november al aan zo'n duizend banen te schrappen. Dat betrof besparingsmaatregelen die anders de komende jaren hadden plaatsgevonden, maar vanwege de crisis heeft het bedrijf ze eerder in gang gezet. Vooral in Nederland, België en Duitsland gaan arbeidsplaatsen verloren.