Boete voor wietplantage boven café in Oudwoude, cafébaas 'wist van niets'

De inwoner van Munnekezijl erkende in de rechtbank dat hij eind 2018 en begin 2019 betrokken was bij het opzetten en het runnen van de hennepplantage boven het cafee aan de Foarwei in Oudwoude. Wat niet duidelijk werd, was of de man het alleen deed of dat de uitbater van het café ook op de hoogte was. Volgens de Munnekezijlster was de kroegbaas (59) op de hoogte, maar die had dat zelf telkens ontkend tegen de politie. Omdat de advocaat van de kroegbaas niet bij de zaak aanwezig kon zijn, wordt dat later behandeld.

Inval na tip

De politie had op 21 februari 2019 een inval gedaan in het café, na een tip uit de buurt. Op de eerste verdieping vond de politie een plantage met 99 planten. De stroom werd illegaal afgetapt. De uitbater zei dat hij niet op de hoogte was van de kwekerij.

Toen hij er later achter kwam wat er aan de hand was, kreeg hij volgens eigen zeggen zo ongeveer 'een hartverzakking'. Hij was bang voor de andere verdachte en durfde daarom niet tegen hem in te gaan.

Zaak is al oud

Er was één keer geoogst, de wiet leverde 5.000 euro op. Omdat de zaak al behoorlijk oud was, gaf de rechter een boete van 750 euro aan de Munnekezijlster, plus 250 euro voorwaardelijk. Van opbrengsten moet hij 2.375 euro terugbetalen.