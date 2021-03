Kreeg Aldgillis niet genoeg jenever? Grafstenen oude Friese koning verplaatst

Feit is dat er allerlei stenen op een andere plek liggen en dus moet de vereniging misschien ook een nieuwe plek vinden voor de koning. Het is trouwens maar de vraag waar de koning daadwerkelijk begraven ligt. "Ik was er niet bij toen het gebeurde", zegt Falkena droog. "Maar dit is een symbolisch graf. Ik heb wel eens gelezen dat het waarschijnlijker is dat hij in de regio Utrecht ligt. We hebben het over de zevende eeuw, dus dat is ook al een flinke poos geleden."

Waar het nieuwe monument komt, is nog even de vraag. "Als vereniging hechten we vooral waarde aan de traditie die hierbij hoort. Dus stenen uit de zeedijk halen, zonder hulp van werktuigen. Dan de verjaardag van de vereniging erop schrijven en ze er dan bij leggen. We vinden het het mooist als niemand er last van heeft. Als we een nieuwe plek kunnen vinden, met een mooi bord erbij, dan wordt het wel een mooi plaatje. Volgens de legende ligt Aldgillis bij de vuurtoren van Stavoren, dus dat zou wel het mooiste zijn.."