Friese politie zoekt vermiste Leeuwarder (64)

Michiel de Ruiter(64) uit #leeuwarden wordt sinds zondag 28 februari #vermist onder zorgwekkende omstandigheden. Heb je informatie over deze vermissing? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of via het tipformulier. https://t.co/70mc8GyUIu