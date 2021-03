Friese terrassen dinsdag op z'n kop buiten: "Onze wereld staat ook op z'n kop"

Het is niet de bedoeling dat mensen ook op de terrassen gaan zitten. "We willen geen uitnodiging geven", verduidelijkt Eijer. "Maar wel laten zien dat we vinden dat er iets moet gebeuren. Veel zaken zijn al een jaar dicht, anderen al vier maanden. We missen het perspectief."

'Veilig open kan'

Volgens Eijer kan de horeca veilig open. "Dat hebben we afgelopen zomer wel laten zien. Toen waren er ook allerlei regels: reserveren, gezondheidscheck, zitplaatsen met anderhalve meter afstand, niet dansen, later kwamen de mondkapjes erbij. We kunnen heel veilig de zaak open doen. Het is tijd dat die ruimte er komt."

De horecawereld heeft de steun van de burgemeesters in het Veiligheidsberaad. Voorzitter Bruls zegt dat er in kleine stapjes meer ruimte kan komen. "Een terras kun je ook eerst in bepaalde delen van de week open doen en dat langzaam uitbouwen." De Friese GGD maakt zich juist zorgen over de versoepelingen die er al zijn.

Iedere twee weken weer hopen

Daar wil Eijer zijn ogen ook niet voor sluiten. "Je moet ook rekening houden met de besmettingen en de ziekenhuisopnames, dat snappen wij ook." Hij hoopt vooral op perspectief. "Nu kijken we om de twee weken naar een persconferentie en hopen we tevergeefs op goed nieuws. Al zeiden ze maar dat we op 1 mei weer open kunnen. Dan hebben we iets om naartoe te werken. Sommige zaken moeten eerst weer personeel aannemen. Een deel van de horecamedewerkers doet inmiddels iets anders. Als we maar een datum hebben, dan weten we waar we aan toe zijn."