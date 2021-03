Meer dan 400 Friese huishoudens gedupeerd door toeslagenaffaire

Van de andere 123 gedupeerde huishoudingen heeft Hoekstra nog helemaal niks gehoord. Om toch hulp te bieden worden die in de komende weken benaderd. Volgens Hoekstra is het moeilijk voor deze mensen om ervoor uit te komen dat ze slachtoffers zijn. "Er zit heel veel schaamte en angst", vertelt ze. "Moet je nagaan dat ze jaren hebben gehoord dat ze wat verkeerd hebben gedaan. Er is heel veel psychisch leed, dat nog steeds speelt. Ze zijn zo bang."

Hulp bij schulden, baan of belasting

Hoekstra probeert in haar contact met de slachtoffers duidelijk te maken dat de gemeente alleen wil helpen. "Wij kunnen hulp bieden met bijvoorbeeld de schulden. We kunnen vorderingen bevriezen. Maar ook voor mensen die hun baan zijn verloren, daar kunnen wij ook mee helpen. Of de gemeentebelastingen die nog open staan. Het zijn diverse problemen waar we iets mee kunnen doen."

De slachtoffers kunnen zich nog tot 2024 melden bij de Belastingdienst. Volgens Hoekstra kan het dus ook zo zijn dat er elke maand meer mensen zich melden.

Verhalen met Friese slachtoffers van de toeslagenaffaire: