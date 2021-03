Berenactie van SC Heerenveen valt in de prijzen

De berenactie was een initiatief van KiKa, geneesmiddelenbedrijf MSD, reclamebureau Joe Public en SC Heerenveen. Met ruim 15.000 knuffelbeertjes die allemaal een plekje hadden gekregen op de tribune van het Abe Lenstrastadion, werd aandacht gevraagd voor kanker bij kinderen. Na afloop van de wedstrijd tegen FC Emmen konden de knuffels worden gekocht, waarmee geld werd opgehaald voor het goeie doel. De beren waren in 24 uur uitverkocht.

De berenactie won de gouden prijzen in de categorieën Maatschappij, Creativiteit en PR-inhaker. Maatschappelijk manager Gerritsma was zeer blij met de prijzen: "Het is inmiddels vier maanden geleden dat de beren in ons stadion zaten, maar nog steeds beginnen mensen erover. Het geeft aan hoe groot de impact van deze actie is. De beren hebben de club en de andere partijen op de kaart gezet. Maar het allerbelangrijkste: de prachtige opbrengst voor nog meer en nog beter onderzoek naar kinderkanker."