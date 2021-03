Tryater komt met nieuwe voorstelling naar de mensen toe

De voorstelling is voor een deel digitaal en voor een deel 'live'. Na het vertonen van een film gaan de tien acteurs Fryslân in, naar het publiek toe. Het is een verrassing welke acteur bij jou op de stoep staat. "Fryslân wordt ingedeeld in verschillende regio's en elke acteur speelt elke avond vijf keer zijn of haar monoloog", vertelt regisseur Tatiana Pratley.

Het was lange tijd de bedoeling dat het een 'gewone' locatievoorstelling zou worden. Schrijver van het stuk, Wessel de Vries, was nog maar net klaar met het script of Pratley kwam met het nieuws dat het stuk niet in deze vorm door kon gaan. "Dat was wel even een teleurstelling", zo geeft De Vries toe. Hij had drie weken de tijd om voor tien acteurs monologen te schrijven. "Dat was wel even omschakelen, want het is een heel ander genre. Aan de andere kant ben ik al zo lang met het verhaal bezig dat het ook wel snel ging."