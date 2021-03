Waarschuwing voor SC Heerenveen: "Ajax neemt de beker veel serieuzer"

Het is voor SC Heerenveen de wedstrijd van het jaar: de halve finale van de beker tegen Ajax. Woensdag wordt dat duel gespeeld en dus is er in de SportCast alle reden om vooruit te kijken op die wedstrijd. Dat doen we met een Ajax-kenner die ons alle ins en outs van de club vertelt. Ook bellen we even met Henk de Jong om te horen hoe het met hem is, The Day After die glansrijke overwinning op Almere City.