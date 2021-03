Drukte bij Wagenborg: passagiers konden niet meer mee

Het was met name het mooie weer van het afgelopen weekeinde dat ervoor zorgde dat veel mensen naar de eilanden trokken. Directeur Ger van Langen van Wagenborg: "De drukte was niet anders dan voorgaande jaren, maar door de coronamaatregelen en het advies om niet teveel te reizen was het natuurlijk wel bijzonder." Het ging gemiddeld om ongeveer 600 tot 700 mensen per boot, die overgezet moesten worden.

Vrijdag was het echter nog een stuk drukker, en kon de boot lang niet iedereen meenemen. Dit zorgde voor overlast. "We hebben de capaciteit beperkt tot 800 mensen, waarna we de hekken hebben gesloten op het moment dat de maximale capaciteit was bereikt. En dat betekende dat er 300 mensen bleven staan. Die zijn in een extra afvaart van het eiland gehaald."