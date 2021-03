Cambuur Sjoernaal: Leeuwarders spelen publiek Almere City stil

SC Cambuur heeft concurrent Almere City een gevoelige tik uitgedeeld in de promotiestrijd. Door de 2-0 overwinning van de Leeuwarders is de voorsprong op nummer drie Almere namelijk gegroeid tot tien punten. De 1.351 supporters die in het Yanmar Stadion bij de wedstrijd mochten zijn door het FieldLab-experiment, kregen geen gelegenheid om te juichen. In het Cambuur Sjoernaal kijken we uitgebreid terug op de topper in de eerste divisie.