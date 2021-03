Olifanten in Artis eten hooi uit Friese natuurgebieden

Het gras moet helemaal weg, om te voorkomen dat overbodige voedingsstoffen niet weer in de bodem komen. Jaarlijks wordt hooi van ruim duizend hectare grasland afgevoerd.

Een deel daarvan gaat dus naar de olifanten in Artis. Daar zijn ze er blij mee, omdat het een goede aanvulling is op wat de olifanten verder eten. Olifanten kunnen ruim 100 kilo per dag eten.

"Hooi is ongeveer de helft van hun dieet. Kruidig en grof hooi heeft hierbij de voorkeur. We leggen het hooi op verschillende momenten van de dag op verschillende plekken in olifantenverblijf neer. Een deel wordt verstopt in de hooifeeders. Zo zijn de dieren een tijdje bezig om hun eten te verzamelen", zegt dierenverzorger Peter Bleesing in Artis.