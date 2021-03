RIVM-cijfers: 140 nieuwe besmettingen in Fryslân

De meeste nieuwe besmettingen zijn in de afgelopen 24 uur gemeld in de gemeente Leeuwarden, hier kwamen 24 besmettingen aan het licht. Daarna volgt Súdwest-Fryslân met 21.

Er zijn in de afgelopen dag geen Friezen gestorven aan de gevolgen van het coronavirus.

In dezelfde periode is er één Fries in het ziekenhuis opgenomen met het coronavirus, deze persoon komt uit de gemeente Waadhoeke.

Landelijke cijfers

Landelijk zijn 3826 nieuwe coronabesmettingen gemeld.

Het aantal besmettingen per gemeente (kun je de kaar niet goed zien, klik dan hier):