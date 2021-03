Ondernemers Burgum sturen brandbrief aan burgemeester over heropening

De voorzitter van de ondernemersvereniging HIMBO, Erik Meijer, is duidelijk in zijn boodschap vanuit de winkeliers en horeca: "Wij zijn blij met de versoepelingen voor de kappers en beautysalons. Maar ook de andere winkels, horeca en de cultuursector moeten deze week op een verantwoorde wijze hun deuren weer kunnen openen. De schade is enorm en de situatie is niet langer houdbaar."

Burgemeester Gebben geeft echter aan dat het coronavirus nog steeds een te grote rol speelt in de maatschappij. Wel heeft hij vorige week deze signalen vanuit de ondernemers doorgegeven aan collega-burgemeesters bij het wekelijkse overleg met de Veiligheidsregio. Er zal ook worden geprobeerd om vanuit Fryslân één geluid in de richting van het kabinet te laten horen.