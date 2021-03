Het verhaal achter: 'Er had zich één club gemeld en dat is FC Kruisband'

Sportverslaggevers staan erom bekend dat ze altijd wel kunnen praten, dat is ook hun vak om verslag te doen bij wedstrijden, ook de gasten die ze uitnodigen hebben er wel zin in. "Eigenlijk willen de gasten die we vragen altijd wel meewerken, ook omdat het heel makkelijk is om te gast te zijn. Ze hoeven niet fysiek in de studio te zijn, maar kunnen heel eenvoudig - via een app - op topkwaliteit in de uitzending komen. In coronatijd is dat een uitkomst natuurlijk. We merken ook dat de toon van de SportCast, ontspannen en niet altijd heel serieus, aanspreekt bij de gasten."

Pakkende kop

Ook gasten van buiten de provincie, zoals onlangs columnist Marcel van Roosmalen, reageren eigenlijk altijd positief. "Doordat gasten niet per se naar de studio hoeven te komen, willen ze het ook altijd wel. We vinden het wel belangrijk dat als gasten van buiten de provincie komen er wel een link is met Fryslân, SC Heerenveen of SC Cambuur. Van Roosmalen hadden we gevraagd als Vitesse-supporter omdat Sportclub Heerenveen daar tegen moest spelen. Het is altijd fijn als een gast lekker zijn mening geeft, zoals Van Roosmalen deed. Hij zei dat hij de Elfstedentocht vreselijk vindt. Dat is dan mooi om als kop boven het artikel te zetten dat we ook elke week schrijven voor de website."

Verdieping en vermaak

In een podcast is meer ruimte om dieper en uitvoeriger op zaken in te gaan, de tijd is minder beperkt dan in een reportage voor radio of televisie. Andor Faber vindt het daarom ook aantrekkelijk om de SportCast te maken. "Als sportverslaggever heb je weleens extra informatie, die je niet altijd kwijt kunt in je reportage. Daar is in de SportCast dan wel ruimte voor. Je kunt echt verdieping geven en ik denk dat het daarom ook interessant is voor sportliefhebbers om naar de SportCast te luisteren."

De makers hebben nog nooit zonder onderwerp gezeten. "Over voetbal valt elke week genoeg te bespreken. Zelfs in de maanden dat de competitie vorig jaar stillag, hebben we genoeg onderwerpen gehad. Dan zijn het wel iets andere verhalen, met speciale gasten en hun persoonlijke verhalen. Maar die spreken ook aan bij luisteraars, zo merken we."

Voor Andor Faber is de SportCast geslaagd als het voor de luisteraar leuk is om naar te luisteren. "En als we interessante verhalen kunnen brengen van mensen uit de Friese sportwereld, die aanspreken bij onze luisteraars. Mensen moeten dus vooral luisteren als ze helemaal op de hoogte willen blijven van wat er speelt in het Friese betaalde voetbal. En daarnaast zit er ook vermaak in met mooie verhalen, ook van vroeger."

Zelfs in de Dominicaanse Republiek wordt geluisterd

De SportCast is op verschillende kanalen te beluisteren, zoals Spotify, iTunes, de Podcast-app en de website en app van Omrop Fryslân. Daardoor is het aantal luisteraars niet altijd even goed te meten. "We kunnen wel concluderen dat het aantal luisteraars rond de duizend zit. En het grappige is dat er ook tientallen keren is geluisterd vanuit het buitenland, in België, maar zelfs ook in Canada en de Verenigde Staten. En zelfs een paar keer vanuit de Dominicaanse Republiek en Spanje. Ook daar willen ze natuurlijk op de hoogte blijven van het Friese voetbal", lacht Andor Faber.