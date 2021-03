Museum Sloten wordt bij de tijd gebracht: "We willen het spannender maken"

Museum Sloten in het eerdere stadhuis vertelt het verhaal van Sloten. Volgens Margriet Agricola van het museum is het geld erg welkom: "Het is hier in het museum allemaal aangelegd in 2000, en dat betekent dat het nu wel echt heel verouderd is." Ze geeft de techniek als voorbeeld. "Die was in 2000 al tweedehands, en als er nu wat stuk gaat kunnen we het niet meer repareren omdat de onderdelen er gewoon niet meer zijn."

Na de herinrichting is het plan dat het museum tentoonstellingen kan bieden die op de actualiteit zijn gericht. "Wij willen het spannender maken, en we willen ook ons bestaande collectie beter laten zien", want veel museumstukken zitten nu in lades die moeilijk open te maken zijn. Het is de verwachting dat de opknapbeurt ervoor zal zorgen dat er ook meer toeristen worden getrokken.

De volledige opknapbeurt kost 260.000 euro, waarvan de gemeente nu dus 60.000 betaalt. Het museum zelf betaalt ook een deel mee, daarnaast is de hoop gevestigd op grote fondsen zoals het Mondriaanfonds. Wel blijft er nog een gat van 180.000 euro over.

Het museum begint eind dit jaar met de herinrichting.