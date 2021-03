Gymnasium Beyers Naudé: "Een coronaproof rooster is bijna hogere wiskunde"

Om er voor te zorgen dat leerlingen zo veel mogelijk andere halve meter afstand kunnen houden, is er lang nagedacht over het rooster. "Wie wanneer komt, hangt voor een groot deel af van het vakkenpakket van een leerlingen", legt rector Dekker uit. "We zijn nog altijd bezig om het rooster verder te verbeteren, zodat leerlingen die samen fietsen tegelijkertijd zijn ingeroosterd. Tegelijkertijd kijken we ook naar broertjes en zusjes. Het is voor iedereen een grote puzzel."

Eén derde is weer op school

Toch is al dat denkwerk niet voor niets, want één derde van alle leerlingen kan inmiddels weer naar school. Dekker: "We zijn heel blij dat alle leerlingen er weer zijn. We zoeken nu naar de verbinding met de leerlingen die thuis zitten. Maar gelukkig hebben we een derde van de leerlingen weer op school."