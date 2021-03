'Fan binnenút': Wie zorgt voor een veilig leven?

Bij het Regiecentrum Bescherming en Veiligheid werken 250 mensen aan de veiligheid van tienduizend gezinnen. Ingewikkeld werk, waarbij de hulp vaak onder dwang plaatsvindt. De serie laat zien hoe lastig het is om in te grijpen achter de voordeur; de grens tussen privacy en veiligheid. In de acht afleveringen loopt Miranda eerst mee met jeugdbeschermers en jeugdreclasseerders en de kinderen die onder hun toezicht staan. Daarna kijkt ze achter de schermen bij Veilig Thuis Friesland. Hoe kun je advies vragen? En hoe kun je een melding doen?

"Ik ga met deze mevrouw mee"

In de eerste aflevering op 8 maart het verhaal van Dameron. Hij heeft het Foetaal Alcohol Syndroom. Hij is met een crisisplaatsing uit huis gehaald en vertelt dat het lang duurde voordat hij zijn plek gevonden had. Toen hij jeugdbeschermer Akkelien voor het eerst zag, zei hij meteen: "Ik ga met deze mevrouw mee."

Akkelien weet zich dat moment nog goed te herinneren. De grote ommekeer in het gedrag en denken van Dameron kwam toen zijn vader overleed. In zijn laatste dagen vroeg vader aan Akkelien goed op zijn jongetje te passen. Heel bijzonder, want Akkelien weet ook nog goed hoe kwaad vader in het verleden over de gehele situatie is geweest.

Inkijkje in ingewikkeld werk

"Wij willen een inkijkje geven in ons, vaak moeilijke en ingewikkelde, werk. Waarom mensen bij Jeugd- en Gezinsbescherming en Veilig Thuis Friesland werken en wat wij met ons werk willen bereiken", aldus Marianne Sinot, algemeen directeur van Regiecentrum Bescherming en Veiligheid.

"Ook willen we de kijkers meegeven dat als je het moeilijk hebt, er altijd mogelijkheden zijn om hulp te vragen. Daarnaast helpt het om het gesprek aan te gaan met die buur of dat familielid waarbij het thuis niet goed gaat", vult directeur Jeanette Nijland aan.

Tranen in mijn ogen

Programmamaker Miranda Werkman krijgt een warm gevoel als ze ziet met hoeveel inzet alle medewerkers hun werk doen. "Ik zal eerlijk zeggen dat de tranen mij soms in de ogen sprongen. Het is zo heftig als een kind uit huis wordt geplaatst. Iedereen wil het liefst opgroeien bij zijn of haar eigen vader en moeder. Maar als dat niet kan, hoe mooi is het dan dat er andere mensen zijn die een belangrijke rol spelen in het leven van een kind, zoals jeugdbeschermers, pleeggezinnen of een mentor op school?"