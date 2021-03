Bezorgdheid over vaccinatie met AstraZeneca-vaccin vanwege bijwerkingen

De medewerkers van Talant zijn erg geschrokken van de bijwerkingen. Eén vrouw zegt dat het voelde alsof ze een stevige griep heeft gehad. Ze is nu weer fit, maar is nog al moe en licht in haar hoofd. Zij en een aantal anderen waren een aantal dagen niet inzetbaar. Ondertussen gaat het weer goed met de groep. Toch zeggen sommigen te twijfelen of ze wel een tweede injectie moeten nemen nu ze zoveel last hebben gehad van de eerste.

Woordvoerder Matthijs Bergsma van Talant zegt op de hoogte te zijn van het feit dat sommige mensen veel last hebben van bijwerkingen. Dat is op zichzelf niet vreemd, omdat het ook aangeeft dat het lichaam hard aan het werk is met een afweerreactie. Het advies blijft dat medewerkers een coronavaccin nemen. Ook de tweede injectie, want het is niet gezegd dat de reactie dan hetzelfde is. Het blijft echter altijd een persoonlijke keuze, aldus Bergsma.

Spreiding

In Frankrijk hebben sommige zorginstellingen hun vaccinatiebeleid aangepast. Omdat veel medewerkers een aantal dagen last hadden van bijwerkingen zoals koorts is besloten veel meer te spreiden. Dat moet ervoor zorgen dat de continuïteit van de zorg niet in gevaar komt.

Bij Talant wordt ook aan spreiding gedaan, zegt Matthijs Bergsma. "Je moet er waakzaam op zijn dat niet een compleet team tegelijk gevaccineerd wordt. Juist om de goede zorg te kunnen blijven leveren."

Volgens Bergsma is momenteel zo'n 20 procent van het personeel gevaccineerd. Dat gaat om ruim 1200 mensen.