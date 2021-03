FRL Post bezorgt veel meer pakketten door online bestellingen in coronatijd

"De winst is bij ons niet verdubbeld, we zien wel een behoorlijke toename in de pakketten", vertelt logistiek manager Klaas Halma van FRL Post. "Maar we hebben begin 2020 wat tegenslagen gehad, in de brievenbusbezorging. We waren voorheen ook franchisenemer voor Sandd. Toen die met PostNL ging, hebben we werk verloren. En bij de reclamefolders hebben we wat opdrachtgevers verloren. Dus dat heeft ons behoorlijk wat geld gekost. Maar door corona hebben we extra volume in pakketten gekregen. In geld gaat het niet om zulke cijfers als PostNL."

Het volume in pakketten is verdubbeld. "Een deel van onze klanten is gerelateerd aan e-commerce, dat zijn dus webshops. En de webshops groeien enorm en als zij het goed hebben, dan hebben we het ook goed. Ook zien we dat bestaande klanten meer versturen. Gewoonlijk zijn november en december drukke maanden voor ons en is het daarna rustig, maar nu loopt dat gewoon door in januari en februari. De piek gaat gewoon door."

Meer mensen ontdekken online winkelen

Hij verwacht niet dat het erg gaat teruglopen als de winkels weer helemaal open gaan. "Het wordt misschien iets minder, maar bijna iedereen heeft nu wel het online bestellen ontdekt. Ook vooral zestig- en zeventigplussers, die eerder fysiek naar de winkel gingen om iets te kopen, doen dat nu online. Online heeft iedereen te pakken."

Het bedrijf kan de drukte nog aan. "We zijn al een half jaar bezig met opschalen. We zien dus wel dat er weer werk bij komt. We zitten nog niet op het niveau van vorig jaar, qua mensen in loondienst, maar het gaat wel de goeie kant op. We verwachten dat de groei doorzet en daar zijn we ook blij mee."